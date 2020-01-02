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Meksika'da mahkumların kavgası: 16 ölü

Mahkumların silah, bıçak ve sert cisimlerle birbirine saldırdığı cezaevindeki kavgada, güvenlik güçlerinden ölen ya da yaralanan olmadı.

AA | 02.01.2020 - 05:35..
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Ülke basınındaki haberlere göre Zacatecas eyaletindeki Cieneguillas hapishanesinde mahkumlar ateşli silah, bıçak ve sert cisimlerle birbirine saldırdı.

Meksika'da mahkumların kavgası: 16 ölü

16 MAHKUM ÖLDÜ

Yaklaşık 3 saat sonra durumun kontrol altına alındığı cezaevindeki kavgada mahkumlardan 16'sı öldü, 5'i yaralandı.

Yerel basına bilgi veren eyaletteki güvenlik sorumlusu Ismael Camberos Hernandez, olayda güvenlik güçlerinden ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

Meksika'da mahkumların kavgası: 16 ölü

CEZAEVİ YÖNETİMİ: "DENETİMLERDE SİLAH BULAMAMIŞTIK"

Cezaevinde daha önceki denetimlerde herhangi bir silah bulunmadığını vurgulayan Hernandez, kavganın ardından yapılan aramada 4 silah, 9 cep telefonu, 17 bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Meksika'da mahkumların kavgası: 16 ölü

Silah, cep telefonu ve uyuşturucunun ziyaretçiler tarafından getirilmiş olabileceğine dikkati çeken Hernandez, mahkumların tamamının ateşli silahla ölmediğini, bazılarının bıçak ve sert isim darbeleriyle yaşamını yitirdiğini aktardı.

Meksika'da mahkumların kavgası: 16 ölü

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