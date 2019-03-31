Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda patlama

Yanardağdaki patlama sırasında küllerin 2 bin 500 metre yüksekliğe çıktığı belirtildi.
Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezinden 2 gün önce yapılan açıklamada, Popocatepetl Yanardağı'nda volkanik hareketliliğin artması üzerine alarm seviyesi yükseltilmişti.
2017'DEKİ DEPREMİN ARDINDAN FAALİYETE GEÇTİ
Yer bilimciler, başkent Meksiko'da Eylül 2017'de gerçekleşen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından yanardağdaki volkanik etkinliğin arttığını ifade ediyor.
Adı Aztek dilinde "duman püskürten dağ" anlamına gelen Popocatepetl Yanardağı, 1994'ten bu yana aktif.