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Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda patlama

Başkent Meksiko'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Popocatepetl Yanardağı kül ve lav püskürttü.

AA | 31.03.2019 - 01:44..
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Yanardağdaki patlama sırasında küllerin 2 bin 500 metre yüksekliğe çıktığı belirtildi.

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezinden 2 gün önce yapılan açıklamada, Popocatepetl Yanardağı'nda volkanik hareketliliğin artması üzerine alarm seviyesi yükseltilmişti.

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda patlama

2017'DEKİ DEPREMİN ARDINDAN FAALİYETE GEÇTİ

Yer bilimciler, başkent Meksiko'da Eylül 2017'de gerçekleşen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından yanardağdaki volkanik etkinliğin arttığını ifade ediyor.

Adı Aztek dilinde "duman püskürten dağ" anlamına gelen Popocatepetl Yanardağı, 1994'ten bu yana aktif.

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda patlama

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