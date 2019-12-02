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Melania Trump, Beyaz Saray'ı yılbaşına hazırladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Beyaz Saray'ı yaklaşan yılbaşı öncesinde özel olarak dekore etti.

Haber Merkezi | 02.12.2019 - 16:28..
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Melania Trump, Beyaz Saray'ı yılbaşına hazırladı

Dünya, sayılı günler sonra 2020 yılını karşılayacak. Türkiye'de olmasa da ABD'de yeni yıl, siyasetin zirvesinden sokaktaki evsize kadar heyecanla karşılanıyor.

BAYAN TRUMP BEYAZ SARAY'I SÜSLEDİ

Beyaz Saray'da da yeni yıl hazırlıkları devam ediyor. Bir Amerika klasiği olarak First Lady Melania Trump, Beyaz Saray'ı yeni yıl için süsledi.

Melania Trump süslemelerin videosunu ve fotoğraflarını Twitter'dan paylaşırken; ABD kamuoyunda da hazırlıkların bütçesi tartışılıyor.

Melania Trump, Beyaz Saray'ı yılbaşına hazırladı VİDEO

Melania Trump, Beyaz Saray'ı yılbaşına hazırladı

Melania Trump, Beyaz Saray'ı yılbaşına hazırladı

Melania Trump, Beyaz Saray'ı yılbaşına hazırladı

Melania Trump, Beyaz Saray'ı yılbaşına hazırladı

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