Dünya, sayılı günler sonra 2020 yılını karşılayacak. Türkiye'de olmasa da ABD'de yeni yıl, siyasetin zirvesinden sokaktaki evsize kadar heyecanla karşılanıyor.

BAYAN TRUMP BEYAZ SARAY'I SÜSLEDİ

Beyaz Saray'da da yeni yıl hazırlıkları devam ediyor. Bir Amerika klasiği olarak First Lady Melania Trump, Beyaz Saray'ı yeni yıl için süsledi.

Melania Trump süslemelerin videosunu ve fotoğraflarını Twitter'dan paylaşırken; ABD kamuoyunda da hazırlıkların bütçesi tartışılıyor.

Melania Trump, Beyaz Saray'ı yılbaşına hazırladı VİDEO