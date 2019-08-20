Hükümet, sendikaların tepkisi üzerine 2020 için yüzde 3,5+3, 2021 için de yüzde 3+2,5 olan ilk teklifini, yüzde 4+4 ve yüzde 3+3 olarak değiştirdi.

ZAM TEKLİFİNİ YETERSİZ GÖRDÜLER

Sendikalar, bu zammın enflasyon karşısında bir anlamı olmadığını belirtti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, dün bir açıklama yaparak, "Başkanlar Kurulumuz sunulan teklifi yeni bir teklif sunulması yönüyle olumlu bulmakta; fakat yeterli zam oranlarını içermemesi nedeniyle de müzakereye uygun görmemektedir. Hükümet tarafından dün gece sunulan teklif için atılan adımı yetersiz gördüğümüzü hatırlatarak yeni ve daha büyük bir adım atılarak uzlaşmayı sağlayacak karşılıklı pazarlık sürecinin başlamasına imkan veren yeni bir maaş zammı teklifini en geç bugün sunmalarını istiyoruz." dedi.

Memurlar zam eylemi yaptı VİDEO



BAKANLIK ÖNÜNDE EYLEM

Bu açıklamanın ardından eylem kararı alındı. Bugün o eylem gerçekleştirildi. Memur-Sen bugün saat 15.00'te iş bırakma eylemi, saat 17.00'de ise bakanlık önünde cüzdan bırakma eylemi gerçekleştirdi.