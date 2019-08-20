taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7435
Euro
6.3711
Altın
1503.89
Borsa
96031.83
Gram Altın
277.759

Memurlar zam eylemi yaptı

Saat 15.00'te iş bırakan memurlar bakanlık binası önüne gelerek cüzdan bırakma eylemi gerçekleştirdi.

AA & Ensonhaber | 20.08.2019 - 18:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Memurlar zam eylemi yaptı

Hükümet, sendikaların tepkisi üzerine 2020 için yüzde 3,5+3, 2021 için de yüzde 3+2,5 olan ilk teklifini, yüzde 4+4 ve yüzde 3+3 olarak değiştirdi.

ZAM TEKLİFİNİ YETERSİZ GÖRDÜLER

Sendikalar, bu zammın enflasyon karşısında bir anlamı olmadığını belirtti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, dün bir açıklama yaparak, "Başkanlar Kurulumuz sunulan teklifi yeni bir teklif sunulması yönüyle olumlu bulmakta; fakat yeterli zam oranlarını içermemesi nedeniyle de müzakereye uygun görmemektedir. Hükümet tarafından dün gece sunulan teklif için atılan adımı yetersiz gördüğümüzü hatırlatarak yeni ve daha büyük bir adım atılarak uzlaşmayı sağlayacak karşılıklı pazarlık sürecinin başlamasına imkan veren yeni bir maaş zammı teklifini en geç bugün sunmalarını istiyoruz." dedi.

Memurlar zam eylemi yaptı

Memurlar zam eylemi yaptı VİDEO

BAKANLIK ÖNÜNDE EYLEM

Bu açıklamanın ardından eylem kararı alındı. Bugün o eylem gerçekleştirildi. Memur-Sen bugün saat 15.00'te iş bırakma eylemi, saat 17.00'de ise bakanlık önünde cüzdan bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Memurlar zam eylemi yaptı

Memurlar zam eylemi yaptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Egemen Bağış'a Prag Büyükelçiliği görevi

Egemen Bağış'a Prag Büyükelçiliği görevi

609
Hıncal Uluç'a göre Ekrem İmamoğlu'nun suçu yok

Hıncal Uluç'a göre Ekrem İmamoğlu'nun suçu yok

296
Nükleer anlaşma bitti, ABD yeni füzesini denedi

Nükleer anlaşma bitti, ABD yeni füzesini denedi

55
YKS'de 3'ncü olan imam hatip mezunu

YKS'de 3'ncü olan imam hatip mezunu

300
Suriye'ye giden turist sayısında artış yaşandı

Suriye'ye giden turist sayısında artış yaşandı

107
İbrahim Kutluay, Edvina Sponza'yı dövdü iddiası

İbrahim Kutluay, Edvina Sponza'yı dövdü iddiası

36
Memur-Sen eylem kararı aldı

Memur-Sen eylem kararı aldı

396
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir