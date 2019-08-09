Meraklısına: Roma Savaş Sanatı

Savaş, insanoğlunun tarihten bu yana en kötü alışkanlıklarından bir tanesi. Başta Roma İmparatorluğu olmak üzere kimi toplumlar teknik açıdan o kadar ileri gidiyor ki, bununla övünmekten geri kalmıyorlar.

FLAVIUS VEGETIUS RENATUS, - ROMA SANATI SAVAŞI

Geç Roma İmparatorluğu döneminde yaşamış Flavius Vegetius Renatus, I. Theodosius’a adadığı tahmin edilen bu eserinde Roma’nın askerî sorunlarına çözümler aramakta olan Antik bir yazar. Herhangi bir askerî alanda görev yapmadığı hâlde eriştiği geniş kapsamlı Antik metinlerden derlediği “Roma Savaş Sanatı” ile tüm zamanların en popüler savaş yazarı olmaya hak kazanıyor.

Roma İmparatorluğu’nda askerler hangi fiziksel durumlara göre seçilirdi? Silah ve teçhizat kullanımı ile vuruş teknikleri ve tatbikatlar nasıl geliştirilmişti? Roma lejyonlarının önemi ve savaş taktikleri neydi? Roma ordusunda isyanlara karşı nasıl önemler alınmıştı? Tuzak ve pusular nasıl kurulurdu? Savaşa dair prensipler nelerdi? Kuşatma yöntemleri olarak hangileri kullanılıyordu? Deniz savaşlarına nasıl hazırlanılıyordu? Rüzgâr çeşitlerinden, gelgitlerden ve diğer mevsimsel özelliklerden nasıl yararlanılıyordu?

O döneme ait merak edilenlere ayrıntılı bir şekilde ışık tutan Roma Savaş Sanatı, yayınevine ait Antik Çağ serisinin ilk kitabı.

Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama da var:

“Bir “savaş makinesi” olan Roma ordusu, neredeyse her zaman savaşma isteğindeydi ve hatta zorunluluğundaydı. Ancak özellikle MS IV. yüzyılda ordu, büyük sorunlarla yüzleşmeye başladı. Yabancı toplumların akınları, savaş sürelerinin uzaması, disiplinin azalması, profesyonel asker bulmanın zorlaşması Roma ordusunun başarı istikrarını sarsmaya başladı. İşte Renatus’un eserinin önemi burada ortaya çıkmaktadır. O, Roma ordusunda reform gerçekleştirmek için gerekli hususları bir talimname formunda bir araya getirmiştir.”





Roma Savaş Sanatı

Flavius Vegetius Renatus

Kronik Kitap Yay.

S.:136

Kitabı satın almak için: D&R

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Sonay Karaman

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