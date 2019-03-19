Meral Akşener Cuma hutbesini beğenmedi

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kısa bir süre kala siyasi parti liderleri çalışmalarına hız verdi.

Bu isimlerden biri de Meral Akşener.

İP Genel Başkanı yaptığı son açıklamada Cuma hutbesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"HUTBE HAZIRLANIYOR..."

İlk olarak Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in köşesine taşıdığı Cuma hutbesine değinen Akşener, "18 Mart Çanakkale Zaferi için diyanet hutbe hazırlıyor, içinde Atatürk’ün adı yok. Çanakkale Zaferi Atatürk demektir." ifadelerini kullandı.

"BU MİLLETİN YÜCE ATA'SI"

Yılmaz Özdil ise konuyla ilgili şunları söylemişti: "Hutbede güya birlik ruhu anlatıldı ama Türkiye'nin çimentosu olan, bu milletin yüce Ata'sı, Atatürk yok sayıldı."



