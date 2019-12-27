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Meral Akşener: İstanbul için referandum yapılması şart

Meral Akşener, Fatih Altaylı'nın konuğu olduğu televizyon programında Kanal İstanbul'un yapımı için bir referandum yapılması gerektiğini dile getirdi.

Haber Merkezi | 27.12.2019 - 00:13..
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Meral Akşener: İstanbul için referandum yapılması şart

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu oldu.

Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Meral Akşener'e Kanal İstanbul ile ilgili görüşü soruldu.

"REFERANDUM ŞART"

Akşener,  "Bunun çevre, stratejik, İstanbul, nüfus, deprem boyutu var. Ve dış boyutu var. Buna sadece bir yatırım olarak yaptığımız zaman, ekonomik olarak buna bir talep var mı ? Deniyor ki 20 milyar dolarlık bir yatırım. Bu yatırımı yaptıktan sonra Türkiye ne kazanacak? Suveyş, Panama kanalı gibi. Bu yatırıma karşılık Türkiye ne kazanacak ? Türkiye böyle bir eekonomik  talep var mı ? Böyle bir talep yok. Son tahilde İstanbul'da İstanbul için bir referandum yapılması şart" ifadelerini kullandı.

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