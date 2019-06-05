Mercimek tarlaları bayram dinlemiyor

Ramazan Bayramı geldi geçiyor ama onlar için fark etmiyor.

Çünkü tarladaki mercimek bayram dinlemiyor.

BAYRAM HAZIRLIĞI YAPILMADI

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva ve Bahçecik köyünde çiftçiler, Ramazan Bayramı hazırlığına girişmedi bile. Nedeni ise bahçelerinde biçmek zorunda kaldıkları mercimekleri.

AKRABA ZİYARETİ BİLE ZOR

Düzenli bakım isteyen mercimekler yüzünden mesailerini bahçede geçiren çiftçiler, akraba ziyareti için dahi fırsat bulamıyor.

Mercimeklerini biçen çiftçilerden Emanet Ablay, bayramı tarlada geçirdiklerini söyleyerek, "Mercimek biçimi bu sene Ramazan Bayramı'na denk geldiği için bayramı kutlayamadık. Bayram namazı için vatandaş camileri doldururken, biz çiftçiler de namaz saatinde arazilere akın ettik." dedi.

10 HAZİRAN'A KADAR SÜRÜYOR

Mercimek biçme zamanının mayıs ayının sonlarına doğru başlayıp, 10 Haziran’a kadar sürdüğünü dile getiren Ablay, "Biçme zamanı geldiğinde hemen biçilmesi gerekmektedir. Eğer zamanın da biçilmezse, daha sonra fazla kuruyor. Fazla kuruyan mercimekleri biçtiğinde, verimi çok düşüyor. Ondan dolayı bayram günü de biçmek zorunda kaldık. Geçen sene yağışlar olmadığından dolayı verim alamadık, bu sene de bir yıllık emeğimizi bir bayram günü için göz ardı edemezdik." diye konuştu.