Merhabasını M.Ö.’sinden yapan öyküler: Sen Yabancı Değilsin

Feryal Tilmaç, ilk kez 2007’de, “Mevt – Tek Hecelik Uyku” adını verdiği öykü kitabı ile okurunu buluşturmuş, iki yıl sonra da, “Aradım Yaz Dediniz” ile “Sait Faik Hikâye Armağanı”na layık görülmüştü. Şimdi ise, içinde 14 öyküye yer verdiği “Sen Yabancı Değilsin” ile selamlıyor okurunu…

(Feryal Tilmaç)

SEN YABANCI DEĞİLSİN

Sen Yabancı Değilsin’de Tilmaç, gerçekle düşü iç içe geçiren anlatımıyla okurunu şaşırtmaya söz vermişçesine kaleme almış öykülerini. Öyküler, merhabasını M.Ö. yıllarda yaşamış, Romalı ünlü komedya ozanı Terentius’un, “İnsanım, insana dair hiçbir şey bana yabancı değil” yapıyor. Editörü ise, “Okudukça içinde debelendiğimiz şeyin apaçık bir hastalık olduğunu fark etmemizi sağlayan, çarpıcı ve akıl çelici öykülerle ilmek ilmek örülmüş” şeklinde özetliyor öyküleri…

Arka kapaktan bir küçük pasaj da paylaşayım sizinle:

“Ay yeryüzüne öyle yakın görünüyor ki. Işığı tedirginliklerin üzerini örtüyor. Sonunda insan olduğumuzu, küçüklüğümüzü, kırılganlığımızı hatırlatıyor. Sadece karanlıklarda sakladıklarımızı değil, yanıtlarla birlikte soruları da önemsiz kılıyor. Uzaktan rüzgâr çanımın sesini duyuyorum. Günün sınırını çiziyor. Artık uyku vaktinin geldiğini söylüyor ya da ben öyle anlıyorum.”

Sen Yabancı Değilsin

Feryal Tilmaç

İthaki Yay.

S.: 136

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Damla Karakuş

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