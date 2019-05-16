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Merkez'in dolar tahmini: 6,43

Daha önce dolar tahminini 6,20 olarak belirleyen Merkez Bankası, Beklenti Anketi'nde bu tahmini yükseltti.

DHA | 16.05.2019 - 14:37..
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Merkez'in dolar tahmini: 6,43

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 16,23'ten yüzde 16,68'e, yıl sonu dolar  beklentisi ise 6,20'den 6,43'e yükseldi.

Merkez Bankası beklenti anketi verilerine göre;

- Mayıs ayı için TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,12 iken, bu anket döneminde yüzde 1,48'e çıktı.

- Haziran ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,88'den yüzde 1,10'a çıktı.

- Temmuz ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,96 olarak gerçekleşti.

- Yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,23 iken, bu anket döneminde yüzde 16,68'e çıktı.

- 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,38 iken, bu anket döneminde yüzde 15,48 oldu.

- 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,06 ve yüzde 12,34 oldu.

- Yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 6,20 TL iken, bu anket döneminde 6,43 TL'yeyükselmiştir.

- 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.43 TL ve 6,68 TL olarak gerçekleşti.

- 2019 cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 17.6 milyar dolarken, bu anket döneminde 14.7 milyar dolar oldu.

- 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 24.2 milyar dolar ve 22.0 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Merkez'in dolar tahmini: 6,43

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