Mersin'de 2 kamyon karpuz ücretsiz dağıtıldı

Mersin’in bereketli topraklarıyla bilinen Tarsus ilçesinde, örnek bir dayanışma olayı yaşandı. İsmi gizli tutulan bir hayırsever, iki kamyon dolusu karpuzu mahallelere göndererek yüzlerce vatandaşa ücretsiz dağıtım yapılmasını sağladı. Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi olan karpuza yoğun ilgi gösterilirken, mahallelerde uzun kuyruklar oluştu.

2 KAMYON DOLUSU KARPUZ MAHALLELERE ULAŞTIRILDI

Olay, Tarsus ilçesine bağlı Barbaros ve Mithatpaşa mahallelerinde gerçekleşti. Hayırsever tarafından gönderilen yaklaşık 30 ton karpuz, iki kamyonla mahallelere ulaştırıldı.

Karpuzların bölgeye getirilmesinin ardından ekipler tarafından vatandaşlara ücretsiz dağıtım yapıldı.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Sezonun yeni başlamasıyla birlikte kilogram fiyatı 30 ila 50 TL arasında değişen karpuza ücretsiz erişim imkânı, vatandaşların yoğun ilgisine neden oldu. Kısa sürede mahallelerde kalabalık oluşurken, dağıtım noktalarında uzun kuyruklar meydana geldi.

Vatandaşlar, özellikle yaz aylarında temel meyve olarak tüketilen karpuza ücretsiz ulaşmanın sevindirici olduğunu ifade etti.

ESNAFTAN DAĞITIMA YORUM

Bölgedeki çevre esnafından berber Erol Tunç, pazarda yüksek fiyatlarla satılan karpuzun hayırsever tarafından ücretsiz dağıtılmasının vatandaşlar için önemli bir destek olduğunu belirtti.

Tunç, mahallede oluşan yoğunluğun, karpuzun hem ekonomik değeri hem de yaz aylarında artan tüketim talebiyle doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti.

DAYANIŞMA ÖRNEĞİ TAKDİR TOPLADI

Gerçekleştirilen dağıtım, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, ismini açıklamayan hayırseverin bu davranışı sosyal dayanışma örneği olarak değerlendirildi. Vatandaşlar, benzer yardımların artması temennisinde bulundu.