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Mersin'de ziynet eşyası çalan 3 hırsız yakalandı

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 500 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 hırsız tutuklandı.

DHA | 14.03.2020 - 15:11..
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde oturan H.A., polise başvurarak evinde bulunan 500 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalındığını bildirdi.

Harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlatarak olaya karışanların Ü.B., M.D. ve R.D. olduğunu belirledi.

3 ZANLI TUTUKLANDI

Zanlılardan Ü.B., takip sonucu Karaman'da yakalanırken, zanlının üzerinden çalındığı değerlendirilen 2 burma bilezik, 1 kalın bilezik ve 500 dolar ele geçirildi.

Diğer iki hırsız ise Mersin'de gözaltına alındı. 3 zanlı emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'de ziynet eşyası çalan 3 hırsız yakalandı

Mersin'de ziynet eşyası çalan 3 hırsız yakalandı

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