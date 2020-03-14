1 TBMM'nde Şeyma Subaşı ve sevgilisi konuşuldu Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'nın ‘14 günlük karantina' kuralına uymaması Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündem oldu.

2 ABD'de taharet musluklu tuvaletlere ilgi arttı Koronavirüsün ABD'de yayılması insanların hijyen için önlemlerini artırdı. Amerika'da taharet musluklu tuvalet siparişleri günlük bin adete kadar yükseldi

3 Mersin'de ziynet eşyası çalan 3 hırsız yakalandı Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 500 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 hırsız tutuklandı.

4 3 ilde oto hırsızlığı yapan 15 kişi yakalandı Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda oto hırsızlığı yapan 15 kişi yakalanarak tutuklandı.

5 Cinayet zanlısı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi Konya’da eniştesi ile kavga ederken tabancayla rastgele ateş açan zanlı, bu sırada pencereden bakan ablasının ölümüne neden oldu.

6 Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisinin primi belli oldu Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray ile mücadele edecek Beşiktaş'ta yönetim derbi için 75 bin TL prim verme kararı aldı.