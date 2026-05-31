Mersin'de bayramda kaybolan zihinsel engelli İlyas'ın cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'in Tarsus ilçesi kırsal Olukkoyağı Mahallesi’nde yaşayan zihinsel engelli İlyas Gök, 27 Mayıs’ta ayrıldığı evine dönmedi.

Yakınlarının kayıp başvurusunda bulunmasının ardından AFAD koordinesinde jandarma, polis, Orman Bölge Müdürlüğü, MEB AKUB, AKUT ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ekipleri Gök’ün bulunması için çalışma başlattı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETTİ

Dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda 96 personel ile 15 aracın yer aldığı belirtildi.

Mersin Valisi Atilla Toros, bölgeye giderek çalışmaları sahada takip edip, yetkililerden bilgi aldı.

Gök’ün yakınlarını teselli eden Vali Toros, dağlık alanda ve ormanda arama faaliyetinin titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

CANSZI BEDENİ DAĞLIK ALANDA BULUNDU

Dağlık ve ormanlık alanlarda sürdürülen aramalar sırasında Gök’ün cansız bedenine bir dere yatağında ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Gök’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

İlyas Gök’ün vefatı, ailesi ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.