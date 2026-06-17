Mersin'de deniz ortasında sopalı kavga
Mersin'in Silifke ilçesinde 4 kişinin denizde sopayla kavga ettiği anlar, saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi.
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Mersin Silifke'de, denizde ilginç anlar...
Mersin'de deniz ortasında sopalarla kavga ettiler...
Yapraklı Koy Plajı'nda denize giren 4 kişi arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
YUMRUKLAR, SOPALAR KONUŞTU
Büyüyen tartışma, deniz içinde yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü.
CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ
3 kişinin bir kişiyi darbettiği kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sona erdi.
Kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)