Mersin'de genç sürücünün acı sonu

Mersin'in Erdemli ilçesinde genç sürücünün acı ölümü.

Mersin-Antalya D-400 yolu Erdemli ilçesi Alata Mahallesi'ndeki lise kavşağında, İ.Y. idaresindeki otomobille Mehmet İlvan yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER GELDİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İLVAN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan İlvan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.