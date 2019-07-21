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Mersin’de hırsızlık anları kameraya yansıdı

Akdeniz ilçesinde yaşanan hırsızlık, güvenlik güçleri tarafından görüntülendi.

İHA | 21.07.2019 - 14:19..
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Mersin'de 3 farklı ikametten askıcılık suretiyle hırsızlık yapan zanlılardan biri yakalanarak tutuklandı.

3 FARKLI BÖLGEDE GERÇEKLEŞTİ

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 3 farklı ikamette askıcılık suretiyle hırsızlık olayı gerçekleşti.

Mersin’de hırsızlık anları kameraya yansıdı

Mersin’de hırsızlık anları kameraya yansıdı İZLE

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ

Gelen şikayetler üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek olayı gerçekleştirenlerin F.A., C.Y., T.S, S.S.Ç, Z.Ö. ve M.S. olduğunu tespit etti.

Mersin’de hırsızlık anları kameraya yansıdı

5 ZANLI BULUNAMADI

Şahısların belirlenen adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, F.A.'yı gözaltına alırken, diğer 5 kişiyi adreslerinde bulamadı.

ÇALINAN EŞYALAR TESLİM EDİLDİ

F.A.’nın evinde yapılan aramada evlerden çalınan bir telefon, 2 çeyrek ile 1 tam altın ele geçirildi. Ele geçen malzemeler müştekilere teslim edildi.

Mersin’de hırsızlık anları kameraya yansıdı

ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen F.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5 kişinin aranmasına devam ediliyor. 


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