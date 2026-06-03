Mersin'de kızının ödeviyle başlayan yolculuk, sanat ustalığına dönüştü

Mersin’de bir baba olarak başladığı basit bir okul ödevi hazırlığı, Ramazan Özkan’ın hayatında köklü bir değişime yol açtı. Kızının ödevi için eline aldığı kıl testere, onu yıllar içinde sabır ve emek gerektiren naht sanatıyla buluşturdu. Zamanla kendini geliştiren Özkan, bugün hem sergiler açan bir sanatçı hem de yetiştirdiği öğrencilerle geleneği geleceğe taşıyan bir usta olarak yoluna devam ediyor.

OKUL ÖDEVİ SANATA AÇILAN KAPI OLDU

Olay, 15 yıl önce Özkan’ın kızının ilkokulda aldığı kartondan duvar saati ödeviyle başladı. Kartonun kısa sürede yıpranacağını düşünen Özkan, çalışmayı kontrplakla yapmaya karar verdi. Elindeki kıl testereyle parçayı keserek hazırladığı saat, hem kızının hem de öğretmeninin beğenisini kazandı.

Bu süreçte evde kalan kıl testere, Özkan’ın hayatında yeni bir merakın başlangıcı oldu. “Bu aletle başka neler yapılabilir?” sorusunun peşine düşen Özkan, yaptığı araştırmalar sonucunda naht sanatıyla tanıştı.

NAHT SANATIYLA TANIŞMA VE GELİŞİM SÜRECİ

Osmanlı dönemine uzanan geleneksel bir el sanatı olan nahtı kendi imkânlarıyla öğrenen Özkan, internet üzerinden ustaların çalışmalarını inceleyerek kendini geliştirdi. Sabır ve dikkat gerektiren bu zanaatta zamanla ustalaşan Özkan, Mersin’de bu alanın sayılı temsilcilerinden biri haline geldi.

Yıllar boyunca ürettiği eserleri evinde biriktiren sanatçı, daha sonra çalışmalarını sanatseverlerle buluşturarak iki kişisel sergi açtı. Bu süreçte Mersin Olgunlaşma Enstitüsü ile tanışarak kurumsal bir çatı altında çalışmalarını sürdürme imkânı buldu.

SERGİLER, EĞİTİMLER VE USTALIĞA UZANAN YOL

Kendi çabasıyla geliştirdiği sanat yolculuğunu daha ileriye taşıyan Özkan, hem sergiler açtı hem de usta öğretici olarak eğitimler vermeye başladı. Geleneksel sanatın yaşatılması gerektiğini vurgulayan Özkan, öğrendiklerini yeni nesillere aktarmayı en önemli görevlerinden biri olarak görüyor.

Özkan, “Bu sanatı tek başıma geleceğe taşıyamam. Yeni ustalar yetişmezse bu kültür devam etmez.” sözleriyle usta yetiştirmenin önemine dikkat çekti.

USTA-ÇIRAK GELENEĞİYLE GELECEĞE AKTARILIYOR

Naht sanatının devamlılığı için çırak yetiştiren Özkan, el sanatları usta öğreticisi Rana Öztürk’e de eğitim veriyor. Sabır ve emek gerektiren bu sanatın ancak usta-çırak ilişkisiyle sürdürülebileceğini belirten Özkan, bilgilerini paylaşarak sanatın kaybolmasını önlemeye çalışıyor.

Öztürk ise ustasının kendisine her bilgiyi açık şekilde aktardığını belirterek, bu ilişkinin sanatın geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade ediyor.

BİR HOBİDEN MESLEĞE DÖNÜŞEN HİKÂYE

Yıllar önce kızının ödevi için başlayan süreç, Ramazan Özkan için bir meslek ve yaşam biçimine dönüştü. Bugün hem üretmeye hem de öğretmeye devam eden Özkan, naht sanatını gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Basit bir okul ödeviyle başlayan bu yolculuk, zamanla sabır, emek ve ustalıkla şekillenen bir sanat hikâyesine dönüştü.