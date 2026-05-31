Mersin'de mantar yiyen 7 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
Erdemli ilçesinde topladıkları mantarı yiyen 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken rahatsızlanan vatandaşların durumlarının stabil olduğu aktarıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde panik anları...
İlçeye bağlı Harfilli Mahallesi sınırlarında iki aile mantar topladı.
Toplanan mantarları Kayacı Mahallesi'ndeki Ö.C.'nin evine getiren 2 aile üyesi 7 kişi birlikte yedi.
7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Bir süre sonra rahatsızlanan iki aileden 7 kişi Erdemli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahale sonrasında 5 kişi Mersin'deki hastanelere sevk edildi.
DURUMLARI STABİL
Mersin ve Erdemli ‘deki hastanelerde tedavisi süren 7 kişinin durumlarının şu anda stabil olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)