Mersin'de mantar yiyen 7 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde panik anları...

İlçeye bağlı Harfilli Mahallesi sınırlarında iki aile mantar topladı.

Toplanan mantarları Kayacı Mahallesi'ndeki Ö.C.'nin evine getiren 2 aile üyesi 7 kişi birlikte yedi.

7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Bir süre sonra rahatsızlanan iki aileden 7 kişi Erdemli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahale sonrasında 5 kişi Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

DURUMLARI STABİL

Mersin ve Erdemli ‘deki hastanelerde tedavisi süren 7 kişinin durumlarının şu anda stabil olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.