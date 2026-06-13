Mersin’de orman yangını tatbikatı gerçeğini aratmadı

Mersin’in Silifke ilçesinde Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen tatbikat, gerçek bir orman yangınını aratmayan görüntülere sahne oldu. Çadırlı Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmada, ekiplerin olası büyük yangınlara karşı hazırlığı tüm yönleriyle değerlendirildi.

SENARYO GEREĞİ YANGIN İHBARIYLA BAŞLADI

Tatbikat, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan yangın ihbarı senaryosuyla başladı. İhbarın ardından Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edilerek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Senaryoda kuvvetli rüzgârın etkisiyle alevlerin kısa sürede yayıldığı ve farklı noktalarda yeni yangın odaklarının oluştuğu canlandırıldı.

HAVA VE KARA MÜDAHALESİ EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLDÜ

Yangının büyümesi üzerine bölgeye helikopter desteği sağlandı. Çamdüzü mevkiinde konuşlu yangın söndürme helikopteri havalanarak alevlere havadan müdahaleye başladı.

Kısa süre sonra çevre işletme müdürlüklerinden takviye ekipler de bölgeye yönlendirildi. Tatbikatın ilerleyen aşamalarında iki helikopter daha devreye girerek hava desteği güçlendirildi.

KOORDİNASYON MERKEZİ KURULDU

Yangının geniş alana yayılması senaryosu kapsamında Çadırlı mevkiinde toplanma merkezi oluşturularak Yangın Koordinasyon Merkezi kuruldu. Sahadaki tüm ekiplerin yönetimi bu merkez üzerinden sağlandı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, su tankerleri, emniyet birimlerine ait TOMA araçları ve iş makineleri de destek verdi.

423 HEKTARLIK ALANDA GENİŞ KAPSAMLI MÜDAHALE

Toplam 423 hektarlık alanda gerçekleştirilen tatbikatta 61 araç ve hava unsuru görev aldı. Çalışmalarda 26 arazöz, 3 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 4 itfaiye aracı, 10 su tankeri, 2 TOMA, 3 dozer ve 1 helikopter aktif olarak kullanıldı.

“HAZIRLIK VE KOORDİNASYON HAYATİ ÖNEMDE”

Tatbikatın ardından açıklama yapan Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, orman yangınlarıyla mücadelede hazırlık seviyesinin ve kurumlar arası koordinasyonun kritik rol oynadığını vurguladı.

Kızıl, benzer tatbikatların düzenli aralıklarla devam edeceğini belirterek, olası büyük yangınlara karşı her an hazır olunması gerektiğini ifade etti.