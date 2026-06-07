Mersin'de ormanlık alanda kenevir yetiştiren 2 kişi tutuklandı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Mersin ve Bozyazı Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışma sonucunda Bozyaka kırsalındaki ormanlık alanda kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen inceleme sonucunda harekete geçen jandarma ekipleri, Bozyazı'nın Kızılca Mahallesi'ndeki bal ormanları mevkiinde saha araştırması yaptı.

ORMANA KENEVİR EKMİŞLER

Yapılan incelemede, yerleşim yerinden uzak ormanlık alandaki bir dere kenarında, yaklaşık 30 metrekarelik alanda kenevir bitkisi ekili olduğu, 100 metre hortum çekilerek sulama yapıldığı tespit edildi.

HORTUMU KONTROL EDERKEN SUÇÜSTÜ

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda ekim alanını uzaktan takibe alan jandarma ekipleri, ormanlık alandan yürüyerek bitkilerin yanına gelen 2 şahsı tespit etti.

Şahıslar, ekim alanına salınan sulama hortumunu kontrol ettikleri sırada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler M.U. ve A.U.'nun yetiştirdiği 402 kök kenevir bitkisi söküldü.

TUTUKLANDILAR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de "Esrar Elde Etmek Amacıyla Kenevir Ekme Suçu"ndan çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.