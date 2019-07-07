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Mersin'de Suriyeli tırnakçıyı kameralar ele verdi

Sıra bekleyen 4 kişinin tırnakçılık yöntemiyle para ve cep telefonlarını çaldığı belirlenen Suriye uyruklu şahıs, yakalandı.

AA | 07.07.2019 - 09:23..
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4 kişi, farklı gün ve saatlerde Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde sıra bekledikleri sırada para ve cep telefonlarının çalındığını belirterek polise başvurdu.

4 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Şahıslardan H.A., bir adet cep telefonunun, A.S. 8 bin 500 lirasının, İ.K. 7 bin lirasının ve M.H. ise 5 bin dolar parasının aynı yöntemle çalındığını ifade ederek şikayetçi oldu.

SURİYE UYRUKLU ŞAHIS OLDUĞU BELİRLENDİ

Art arda yapılan şikayetler üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye aldı. Onlarca görüntüyü inceleyen polis, şüphelinin, Gaziantep'te ikamet eden Suriye uyruklu A.A. olduğunu belirledi.Mersin'de Suriyeli tırnakçıyı kameralar ele verdi

YAKALANDI

Zanlı, Gaziantep polisi tarafından yakalanarak Mersin'e getirilirken, şüphelinin son olayda çaldığı 5 bin dolardan 4 bin 150 dolar ise bir kuyumcudan elde edilerek sahibine teslim edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık zanlısı önce kameralara sonra polise yakalandı

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Öte yandan zanlının İl Göç İdaresi önünde kaydedilmiş güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, bina önünde sıra bekleyen vatandaşların arkasında duran şüphelinin, izdihamdan faydalanarak tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yaparak olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Mersin'de Suriyeli tırnakçıyı kameralar ele verdi

Mersin'de Suriyeli tırnakçıyı kameralar ele verdi

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