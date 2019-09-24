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Mersin'de tapu sahibi 50 yıllık yolu kapattı

Vatandaşların 50 yıldır kullandığı yolu kapatan tapu sahibi, "Bu en doğal hakkım" dedi.

DHA | 24.09.2019 - 16:08..
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Mersin'in Erdemli ilçesi Tömük Güney Mahallesi'nde 4 metre genişliğinde ve 300 metre uzunluğunda yolun 'Özel Mülkiyettir' tabelasıyla kapatılıp, içerisine de fidan dikilmesinin ardından mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine bölgede inceleme yapıldı.

TUTANAK TUTULDU

Kadastro memurları tarafından yapılan ölçüm ve incelemenin ardından, yer sahipleri ile görüşülüp, tutanak tutuldu. Mahalle sakinleri yolun bir an önce açılmasını isterken, yer sahipleri ise, "Yolun hakkaniyetle açılıp, tek taraflı olarak bizim tarladan geçilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Mersin'de tapu sahibi 50 yıllık yolu kapattı

"YOLUN TAPUSU BİZDE"

Kapatılan yolun tarlasının içerisinde olduğunu söyleyen yer sahiplerinden Hasan Solaklı, "Bu yol bizim tapulu tarlamızın içinden geçiyor. Tapumuzun arsası 8 bin 815 metre olarak yazılmaktadır. Tapumuzun içerisinde bu yola toplam 3 bin metresi gidiyor. Tapumuzun içerisinden bu kadar yol geçtiği için arsamızı satamıyoruz. Bu yolun tamamı bizim tapumuzun içinde. 3 bin metre arsa bir ailenin geçim kaynağıdır. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Tapu bizim, tarla bizim onun için yolu kapatıyoruz. Bizim isteğimiz bu yolun tamamının kapatılması değil. Bizim isteğimiz karşı taraftaki arsa sahibinden de bizim tarlamızdan da hakkaniyetli bir şekilde yol payı ayrılıp yolun yeniden açılmasıdır. Onun için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz" dedi.

MAHALLE SAKİNLERİ YOLUN AÇILMASINI BEKLİYOR

Öte yandan, mahalle sakinleri ise sorunun çözüme kavuşturulup bir an önce yollarının açılmasını istiyor.

Mersin'de tapu sahibi 50 yıllık yolu kapattı

Mersin'de tapu sahibi 50 yıllık yolu kapattı

Mersin'de tapu sahibi 50 yıllık yolu kapattı

Mersin'de tapu sahibi 50 yıllık yolu kapattı

Mersin'de tapu sahibi 50 yıllık yolu kapattı

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