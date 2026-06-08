Mersin'de tarlada silahla yaralanan kadın, hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Egemen Mahallesi'nde 24 yaşındaki Rana Süleyman, tarlada topladığı otları yakmakla uğraştığı sırada karın bölgesinden silahla yaralandı. Çevrede bulunanların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hastanede yaşamını yitiren Süleyman'ın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Yetkililer, genç kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak adli otopsi sonucunda netlik kazanacağını bildirdi. Olayın nasıl meydana geldiği, silahın nereden ateş aldığı ve yaralanmanın koşulları yürütülen soruşturma kapsamında araştırılıyor.