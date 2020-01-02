Mersin'de telefon hırsızının rahat tavırları

Mersin’in Tarsus ilçesinde, ganyan bayii ve telefon satış bayilerinde hırsızlık olayı meydana geldiğini tespit eden ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada hırsızlık olayını M.A. adlı şüphelinin gerçekleştirdiğini belirledi.

TABANCA VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Zanlının yakalanması için başlatılan çalışmada, 31 Aralık 2019 tarihinde Şehit Mustafa Mahallesi’nde bir iş yerinde yakalandı. Gözaltına alınan M.A.’nın üzerinde 1 adet 6.35 çapında tabanca ile silaha ait şarjör içerisinde 3 adet fişek ele geçirildi.

100 BİN TL DEĞERİNDE CEP TELEFONU

Şüphelinin kullandığı tespit edilen 33 NUK ... plakalı otomobilde yapılan aramada, ganyan bayiinden çalınan 1000 TL değerinde çeşitli markalarda sigara, telefon bayiinde çalınan yaklaşık değeri 100 bin TL’lik çeşitli markalarda 44 adet cep telefonu ve çeşitli telefon ve teknoloji aksesuarları, başka bir iş yerinde çalınan 1 adet laptop ve 1 adet masaüstü bilgisayar, bir motosiklete ait plaka ele geçirildi.

Telefon hırsızı kamerada -VİDEO









