Mersin'de yolunu kestiği taksiciyle tartışıp turistleri korkutan sürücüye 180 bin lira ceza kesildi

Mersin'de otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı taksinin önüne keserek durdurdu.

Ardından aracından inerek taksicinin yanına gelip kapısını açan sürücü, onu tehdit etti.

"ŞİKAYET ETMEZSEN ADAM DEĞİLSİN"

Taksicinin şikayet edeceğini söylediği sürücü, "Şikayet etmezsen adam değilsin." diyerek eliyle taksiciyi ensesinden tutup çekti.

Taksinin araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde sürücü, araçtaki yabancı turistlere de İngilizce özür dileyip, 'Sorun yok' diyerek olay yerinden ayrıldı.

SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Taksideki görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, turistleri rahatsız eden sürücünün B.G. olduğunu saptadı.

180 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Düzenlenen operasyonla yakalanan B.G.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi kapsamında trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek suçundan 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulurken, kullandığı araç da 2 ay trafikten menedildi.