Mersin'de zincirleme kaza: 1 ölü 5 yaralı

Mersin'in Mut ilçesi Silifke kara yolu Köselerli Mahallesi'nde Burak Yaylamaz idaresindeki hafif ticari araç, Mustafa Yılmaz yönetimindeki otomobil ve Mehmet Ali Güzle'nin kullandığı tır çarpıştı.

Bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ 5 YARALI

Kazada sürücü Burak Yaylamaz hayatını kaybetti, beraberindeki Merve Yaylamaz ile çocukları Aybars ve Ayliz Yaylamaz, otomobilin sürücüsü Mustafa Yılmaz ve tır sürücüsü Mehmet Ali Güzle yaralandı.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Merve Yaylamaz ile Aybars ve Ayliz Yaylamaz'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Burak Yaylamaz'ın cenazesi incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.