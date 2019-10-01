Mersin'e Rus mühendis çocukları için özel okul açıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki görevli Rus çalışanlarının çocukları için yapılan Özel Moskova Milletlerarası Okulu Silifke Şubesi, törenle hizmete açıldı.

ZORUNLU TÜRKÇE DERSİ VAR

Belediye Başkan Vekili Altunok, uzun süre iç içe dostça bir arada olacaklarını, bu nedenle mutlu olduklarını söyledi. Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetici Direktörü Aleksey Frolov da Akkuyu Nükler Santrali’nde çalışan mühendis ve aileleri için oluşan ihtiyaçtan dolayı açılan bu okulun iki ülke için de hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti: "Burada, merkezi Alanya’da bulunan Özel Moskova Milletlerarası Okulu Silifke Şubesi olarak eğitim verecektir. Eğitim Rusça olarak verilecektir. İngilizce ve Türkçe zorunlu müfredat kapsamındadır. Bölgede konuşulan dil olarak Türkçe dersleri verilirken, İngilizce derinlemesine öğrenilecektir. Okulda anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise olarak eğitim vereceğiz. Okulumuzun açılışı için emek veren destek veren herkese ayrıca çok teşekkür ediyorum."