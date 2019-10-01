taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7221
Euro
6.2496
Altın
1479.83
Borsa
103303.03
Gram Altın
271.722
Bitcoin
47913.9

Mersin'e Rus mühendis çocukları için özel okul açıldı

Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki Rus çalışanların çocukları için Özel Moskova Milletlerarası Okulu Silifke Şubesi açıldı.

DHA | 01.10.2019 - 16:09..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki görevli Rus çalışanlarının çocukları için yapılan Özel Moskova Milletlerarası Okulu Silifke Şubesi, törenle hizmete açıldı.

ZORUNLU TÜRKÇE DERSİ VAR

Belediye Başkan Vekili Altunok, uzun süre iç içe dostça bir arada olacaklarını, bu nedenle mutlu olduklarını söyledi. Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetici Direktörü Aleksey Frolov da Akkuyu Nükler Santrali’nde çalışan mühendis ve aileleri için oluşan ihtiyaçtan dolayı açılan bu okulun iki ülke için de hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti: "Burada, merkezi Alanya’da bulunan Özel Moskova Milletlerarası Okulu Silifke Şubesi olarak eğitim verecektir. Eğitim Rusça olarak verilecektir. İngilizce ve Türkçe zorunlu müfredat kapsamındadır. Bölgede konuşulan dil olarak Türkçe dersleri verilirken, İngilizce derinlemesine öğrenilecektir. Okulda anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise olarak eğitim vereceğiz. Okulumuzun açılışı için emek veren destek veren herkese ayrıca çok teşekkür ediyorum."

Mersin'e Rus mühendis çocukları için özel okul açıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

352
Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay arasında soru tartışması

Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay arasında soru tartışması

212
İstanbul Havalimanı'nda sosisli ve su 46 lira

İstanbul Havalimanı'nda sosisli ve su 46 lira

919
Çin yeni petrol sahası buldu

Çin yeni petrol sahası buldu

171
İstanbul'da 'büyük deprem olmayacak' diyen profesör

İstanbul'da 'büyük deprem olmayacak' diyen profesör

181
CHP, kurultayda kendini yenileyecek

CHP, kurultayda kendini yenileyecek

139
MHP'nin istediği af paketi geliyor

MHP'nin istediği af paketi geliyor

245
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir