Mersinli şehit Kenan Şahin son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'e şehit ateşi düştü...

Suriye'de Fırat Kalkanı harekat bölgesinde 24 Haziran'da rahatsızlanan 48 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, sağlık ekiplerince helikopterle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

ŞEHİT DÜŞTÜ

Ancak Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Evli ve 3 çocuk babası olan şehidin cenazesi, hava yoluyla memleketi Mersin'in Mut ilçesine getirildi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Tekeli Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından cenaze, tören için Laal Paşa Camisi'ne götürüldü.

Burada düzenlenen cenaze törenine; şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Mersin Valisi Atilla Toros, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in naaşı, Mut Yeni Belediye Mezarlığındaki şehitlikte dualarla toprağa verildi.