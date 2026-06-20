Mert Müldür yenilgiye rağmen takdir topladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 kaybetti.

Grubun ilk müsabakasında da Avustralya'ya 2-0 mağlup olan ay-yıldızlıların turnuvaya veda etmesi kesinleşti.

Paraguay'a kırmızı kart: Yeni kural uygulandı

Maçın bitiş düdüğüyle futbolcularımız gözyaşlarına hakim olamadı

KIRMIZI KART KURALINI UYGULATTI

Paraguay karşılaşmasının ilk yarısında Miguel Almiron'un, eliyle ağzını kapatarak Mert Müldür'e bir şeyler söylediği görüldü.

Pozisyonun ardından hakeme itiraz eden Mert Müldür, durumu fark ettiren isim oldu.

VAR incelemesi sonrasında hakem Ivan Barton, Almiron'a direkt kırmızı kart gösterdi.

Böylece FIFA'nın 2026 Dünya Kupası ile birlikte uygulamaya koyduğu yeni kırmızı kart kuralı, ilk kez A Milli Takımımızın maçında uygulanmış oldu.

MÜCADELESİ TAKDİR TOPLADI

Dünya Kupası'na veda edilen gecede Mert Müldür'ün sahadaki mücadelesi de futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

27 yaşındaki futbolcu, maç boyunca gösterdiği mücadeleci performansla öne çıkarken, ilk yarıda kullandığı duran topta kafa vuruşuyla gole de çok yaklaştı.

Topun önce üst direğe ardından yan direğe çarpması ay-yıldızlılar adına gecenin kırılma anlarından biri oldu.

DESTEK GELDİ

Karşılaşmanın ardından birçok taraftar, sosyal medyada Mert Müldür'e destek verdi.

Yapılan yorumlarda, "Sahada en çok isteyen isimlerden biriydi", "Son düdüğe kadar mücadeleyi bırakmadı" ifadeleri öne çıktı.

MAÇ SONU AĞLADI

Paraguay yenilgisiyle Dünya Kupası hayalinin sona ermesinin ardından Mert Müldür, büyük üzüntü yaşadı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte gözyaşlarına hakim olamayan milli futbolcunun hüngür hüngür ağladığı anlar ekranlara yansıdı.

Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve birçok taraftarın duygusal yorumlar yapmasına neden oldu.