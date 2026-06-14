Mesud Pezeşkiyan: İran'ın direnişi İsrail’in hedeflerini boşa çıkardı

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İran'da zafer havası...

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, geçtiğimiz yıl İsrail tarafından başlatılan 12 günlük savaşın yıl dönümünde açıklama yaptı.

İRAN HALKINI ÖVDÜ

Pezeşkiyan, İran halkının "birlik ve dayanıklılığını" övdü.

Resmi IRNA haber ajansının aktardığı mesaja göre İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, çatışmayı "ulusal dayanışmanın bir sembolü" olarak nitelendirerek, savaş sırasında hayatını kaybedenleri andı.

İranlı lider, İsrail hükümetinin üst düzey askeri isimlere ve stratejik tesislere yönelik saldırıların İran halkını zayıflatacağı ve ülkeyi istikrarsızlaştıracağı yönünde yanlış hesap yaptığını söyledi.

"İRAN'IN DİRENİŞİ İSRAİL’İN HEDEFLERİNİ BOŞA ÇIKARDI"

Pezeşkiyan, "İran halkının gösterdiği birlik ve direniş, merhum lider Ali Hamaney ile birlikte silahlı kuvvetlerin hazırlığı sayesinde İsrail’in hedeflerine ulaşmasını engelledi ve sonunda ateşkesi kabul etmek zorunda bıraktı." dedi.

Savaş, geçtiğimiz yıl 13 Haziran’da İsrail’in İran’a sürpriz bir saldırı düzenlemesiyle başlamış, saldırılarda üst düzey askeri liderler, nükleer bilim insanları, siyasetçiler ve siviller hayatını kaybetmişti.

ABD ise daha sonra İran’ın Fordow, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine yönelik saldırılarla çatışmaya dahil olmuştu. Çatışma 24 Haziran’da sona ermişti.