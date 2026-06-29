Mesud Pezeşkiyan: Katar'da dondurulan 12 milyar doların 6'sı geri gelecek

Dünya bu görüşmeleri takipte...

ABD ile İran, imzalanan mutabakat zaptının ardından nihai anlaşma için temaslara devam ediyor.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan zapta ilişkin bazı detaylar, yapılan açıklamalar ile açıklığa kavuşuyor.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, din adamı Ayetullah Şebiri Zencani ile Kum kentinde yaptığı görüşmede, ülkesinin dondurulmuş varlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KATAR'DAN 6 MİLYAR DOLAR ÜLKEYE DÖNECEK"

"Oluşturulan programa göre, Katar'da bulunan 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın 6 milyar doları ülkeye dönecek." diyen Pezeşkiyan, kalan 6 milyar doların ülkeye dönmesi için de gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Diğer 6 milyarın da takipçisi olduklarını ifade eden İran Cumhurbaşkanı, "Bu kaynakların geri kalanının iadesi için gerekli takipler yapılıyor." dedi.

"ANLAŞMA İRAN İÇİN ZAFER"

Pezeşkiyan, ayrıca ABD ile imzalanan mutabakat zaptının İran halkı için bir kazanım olduğunu belirterek, "Son anlaşma, İran halkı için büyük bir zaferi temsil ediyor.

Şartları uyarınca, İran'ın petrol ve petrokimya sektörlerine yönelik yaptırımlar kaldırıldı." ifadelerini kullandı.