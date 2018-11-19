taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3326
Euro
6.09465
Altın
1221.3
Borsa
93945.31
Gram Altın
209.326

Meteoroloji: 5 ilde sıcaklık 2-3 derece artacak

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’de hava sıcaklığının 2-3 derece artacağını bildirirdi.

İHA | 19.11.2018 - 10:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Meteoroloji: 5 ilde sıcaklık 2-3 derece artacak

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; "Bölgemiz genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.Hava sıcaklıklarında 2-3 derecelik artış beklenmektedir. Rüzgar değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecektir." denildi.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğini de aktaran merkez, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk Akımı'nda tarihi gün

Türk Akımı'nda tarihi gün

25
Bedelli askerlik sevk tarihleri

Bedelli askerlik sevk tarihleri

42
Schröder: ABD Avrupa'da işgalci gibi hareket ediyor

Schröder: ABD Avrupa'da işgalci gibi hareket ediyor

18
Kemal Kılıçdaroğlu'na göre partide küskün kalmadı

Kemal Kılıçdaroğlu'na göre partide küskün kalmadı

54
Afrin'de suç örgütleri bir bir teslim oluyor

Afrin'de suç örgütleri bir bir teslim oluyor

25
Hayvan haklarıyla ilgili yasada sona gelindi

Hayvan haklarıyla ilgili yasada sona gelindi

81
HDP'lilerin Abdullah Öcalan eylemi kısa sürdü

HDP'lilerin Abdullah Öcalan eylemi kısa sürdü

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM