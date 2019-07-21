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Meteoroloji yine yağış uyarısı yaptı

Yurt genelinde hava sıcaklıkları yükselse de İstanbul başta olmak üzere kuzey kesimlerde hafta içi yine yağış başlayacak.

AA | 21.07.2019 - 21:53..
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Meteoroloji yine yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı. Yeni haftanın ilk gününde Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı.

GÜNEYDOĞU 40 DERECE

Yurdun büyük kısmında bol güneşlenme olacak, bu durum hava sıcaklığına da yansıyor. Sıcaklık Trakya ve Kıyı Ege'de 35 derecenin üzerine çıkacak Güneydoğu’da ise 40 dereceyi aşacak.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR

Yurdun büyük kısmında sıcak hava salı günü de devam edecek ancak Trakya’dan yağışlı hava giriş yapacak. Çarşamba günü ise başta İstanbul olmak üzere yurdun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor.

5 günlük haritalı hava durumu raporu:

Meteoroloji yine yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji yine yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji yine yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji yine yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji yine yağış uyarısı yaptı

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