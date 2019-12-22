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Meteoroloji'den 10 il için turuncu kodlu uyarı

Marmara ve Ege'de, güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın yarın etkisini artırması bekleniyor.

DHA | 22.12.2019 - 10:39..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve Pazartesi günü sabah saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de ise güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve Pazartesi günü sabah saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

TURUNCU KODLU UYARININ ANLAMI

Bu uyarı, kuvvetli meteorolojik hadiselerde vatandaşları uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında, turuncu kategoride yer aldı.

Turuncu kodlu uyarıda, hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmez. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Meteoroloji'den 10 il için turuncu kodlu uyarı

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