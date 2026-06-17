Meteoroloji'den 19 il için 'sarı' kodlu uyarı

Yurt genelinde sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor.

Bazı bölgelerde termometreler 40 dereceye dayandı.

Bazı bölgelerde ise yağmurlar etkisini sürdürüyor.

MGM'DEN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK DEĞERLENDİRMESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden sonra yurdun iç batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER:

Yağışların; İç Ege (Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeri ile İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur), İç Anadolu'nun batısı (Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısı) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu ile Sinop'un iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

OLASI OLUMSUZLUKLARA KARŞI 'TEDBİR' UYARISI

Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.