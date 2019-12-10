Meteorolojiden Antalya için kırmızı alarm

Türkiye'nin birçok bölgesinde hava sıcaklıkları düşmesine rağmen Antalya'da denize girip güneşlenmeler devam ediyordu.

Meteoroloji, Antalya için Türkiye'de ilk kez "kırmızı kod" alarmı verdi.

Antalya Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kentte 6 ilçe için verdiği 'kırmızı' uyarıdan sonra kriz masası oluşturdu.

İlgili kurumların temsilcileri, bugün başlayan ve bu gece yarısından sonra kuvvetli olacak şekilde devam edecek yağış için önlemleri artırdı. Valilik, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

RENK KODLU UYARI SİSTEMİNE GEÇİLDİ

Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Davut Öztürk, 2019 yılında vatandaşların meteorolojik uyarıları daha iyi ve kolay anlaması için renk kodlu meteorolojik uyarı sistemine geçtiklerini kaydetti.

EN TEHLİKELİSİ BUGÜN

Yerli ve milli imkanlarla bu sistemi oluşturduklarını belirten Öztürk, 4 adet meteorolojik renk uyarısı olduğunu açıkladı. Öztürk, "Bunlardan en tehlikelisi ilk kez bugün Antalya için verilen kırmızı uyarıdır. Kırmızı renk, beklenen meteorolojik hadisenin çok tehlikeli, geniş alanlarda olumsuzluklara, ciddi hasarlara yol açabilecek uyarı anlamına geliyor. Kırmızı uyarı verildiğinde vatandaşların sıklıkla meteorolojiyi takip etmeleri lazım. Çarşamba günü öğle saatlerden perşembe öğle saatlerine kadar Antalya'nın merkez ilçeleri ve Kemer'de metrekareye 200-250 kilogram yağış düşeceğini tahmin ettiğimiz için kırmızı renk uyarısı yaptık. Serik, Kumluca ve Finike ilçesinde de 100 kilogramdan biraz fazla yağış beklediğimiz için o ilçeler için turuncu renkli uyarı verdik" diye konuştu.