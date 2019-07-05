Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz ve Trakya bölgeleri aralıklarla sağanak yağışın etkisi altına girecek.

Marmara'nın güneyi, kıyı Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise etkili olması beklenen kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

YAĞIŞ GELİYOR

Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ile Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin batısı, Ankara, Çankırı, Kastamonu kıyıları, Sinop, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki, Karaman ve Niğde çevrelerinde kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki, Karaman ve Niğde çevrelerinde kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.