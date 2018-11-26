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Meteorolojiden uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Yarın Marmara’nın batısı, Ege kıyıları ve Antalya’nın doğusunda yerel olarak kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor.

AA | 26.11.2018 - 13:48..
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Meteorolojiden uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde yağış bekleniyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara’nın batısı, Ege kıyılarıyla Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın Marmara, Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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