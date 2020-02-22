Metin Feyzioğlu'ndan İdlib operasyonuna destek

Sınırda güvenli bölgelerin oluşturulması için bu operasyonların gerekli olduğunu aktaran Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, değerlendirmede bulundu

"TÜRKİYE ORAYA HAKLI OLARAK GİRMİŞTİR"

Feyzioğlu, "Fakat geldiğimiz an itibarıyla stratejileriniz ve planlarınız gelişmelere göre şekillendirilmezse bu zarar verebilir. Strateji inat edilen bir yol değildir, strateji gelişmelere göre rötuşlara ve hatta bazen tamamen değiştirilmesi gereken bir yoldur. Burada Rusya’dan çok haklı bir beklentimiz var, bir kere Türkiye oraya haklı girmiştir. Türkiye’nin yapması gereken, Esad’ın kendi insanlarına insan hakkı ihlali işlemesini Rusya eliyle önletip Suriye Hükümeti ile doğrudan görüşüp, gerekirse Suriye Hükümeti'ne toprak bütünlüğünü sağlaması için her türlü askeri, lojistik destekte olmak üzere vermek." dedi.

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan İdlib açıklaması

Feyzioğlu, devletleri yönetenler arasında dostluk ve düşmanlık duygularının olmayacağına vurgu yaparak, "Devletlerin de milletlerin de milli menfaatleri vardır. Bizim milli menfaatimiz, Suriye rejiminin kendi halkına eziyet etmesini önleyecek tedbirleri Rusya eliyle aldırıp, Suriye Hükümeti ile doğrudan görüşüp, Suriye'nin toprak bütünlüğünü Suriye ordusunu destekleyerek sağlamaktır." diye konuştu.