taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0919
Euro
6.6125
Altın
1643.95
Borsa
116829.39
Gram Altın
322.019
Bitcoin
59550.93

Metin Feyzioğlu'ndan İdlib operasyonuna destek

Türkiye'nin güneyinde yapılan sınır operasyonlarına değinen Metin Feyzioğlu, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve İdlib’deki operasyonların Türkiye'nin haklı operasyonları olduğunu kaydetti.

AA | 22.02.2020 - 13:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

metin

Sınırda güvenli bölgelerin oluşturulması için bu operasyonların gerekli olduğunu aktaran Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, değerlendirmede bulundu

"TÜRKİYE ORAYA HAKLI OLARAK GİRMİŞTİR"

Feyzioğlu, "Fakat geldiğimiz an itibarıyla stratejileriniz ve planlarınız gelişmelere göre şekillendirilmezse bu zarar verebilir. Strateji inat edilen bir yol değildir, strateji gelişmelere göre rötuşlara ve hatta bazen tamamen değiştirilmesi gereken bir yoldur. Burada Rusya’dan çok haklı bir beklentimiz var, bir kere Türkiye oraya haklı girmiştir. Türkiye’nin yapması gereken, Esad’ın kendi insanlarına insan hakkı ihlali işlemesini Rusya eliyle önletip Suriye Hükümeti ile doğrudan görüşüp, gerekirse Suriye Hükümeti'ne toprak bütünlüğünü sağlaması için her türlü askeri, lojistik destekte olmak üzere vermek." dedi.

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan İdlib açıklaması

Feyzioğlu, devletleri yönetenler arasında dostluk ve düşmanlık duygularının olmayacağına vurgu yaparak, "Devletlerin de milletlerin de milli menfaatleri vardır. Bizim milli menfaatimiz, Suriye rejiminin kendi halkına eziyet etmesini önleyecek tedbirleri Rusya eliyle aldırıp, Suriye Hükümeti ile doğrudan görüşüp, Suriye'nin toprak bütünlüğünü Suriye ordusunu destekleyerek sağlamaktır." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
FETÖ'cüleri hatalı soru yakalattı
FETÖ'cülerin, komiser yardımcılığı sınavında hatalı soruya bile aynı cevabı verdiği, ayrıca sınava girenlerin yüzde 10'nun bileceği bir soruyu yüzde 90'nın bildiği tespit edildi.
Erzincan'da av yasağı başladı
Erzincan genelinde 1 Mart 2020 tarihi itibariyle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve yaşama evreleri dikkate alındığından tüm avlaklarda av yasağı başladı.
Drift yaparken kazayı çekti
Pendik’te sürücüsünün drift yaparak ilerlediği otomobilin arkasından gelen başka bir otomobil sürücüsü de drift yapmaya çalıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı.
Öldürülen Özgür Duran'ın babası: Kasten öldürdü
Özgür Duran'ın otopsi raporunda, bıçağın kalbe 10 santimetre uzunluğunda ve 1,5 santimetre genişliğinde girdiği bilgisinin yer alması üzerine baba Cengiz Duran, "Bunun bir kaza olmadığı ortada" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BBC'nin algı operasyonu çöktü
BBC'nin algı operasyonu çöktü
649
Dost-düşman ülkeler anketi
Dost-düşman ülkeler anketi
243
Ryanair CEO’su Müslüman erkeklere terörist dedi
Ryanair CEO’su Müslüman erkeklere terörist dedi
106
AB liderleri bütçe konusunda anlaşamadı
AB liderleri bütçe konusunda anlaşamadı
56
Hurda Bank ile dolandırıp 2,5 milyon lira vurgun yaptı
Hurda Bank ile dolandırıp 2,5 milyon lira vurgun yaptı
58
İsrail’de ilk koronavirüsü vakası
İsrail’de ilk koronavirüsü vakası
147
İtalya'da 24 saatte 17 koronavirüs vakası ve 1 ölüm
İtalya'da 24 saatte 17 koronavirüs vakası ve 1 ölüm
28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir