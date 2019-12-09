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Metrobüs yere düşen şahsa çarptı

Metrobüs durağında fenalaşıp yere düşen kişiye, bir de metrobüs çarpınca yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA | 09.12.2019 - 10:55..
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İncirli Metrobüs Durağı'nda Sevan A., durakta metrobüs beklediği sırada başı döndüğü için bir anda yere düştü.

YARALANDI

Dengesini kaybederek yere düşen Sevan A.'ya o sırada durağa gelen bir metrobüs çarptı. Hafif şekilde yaralanan Sevan A. için İncirli metrobüs durağına 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Sevan A. sağlık ekiplerinin gelmesini beklerken durakta hareketsiz bir şekilde yattı.

Durakta fenalaşarak düşen kişiye metrobüs çarptı -1

BOYUNLUKLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra boyunluk takarak sedyeye  taşıdı. Sedyeyi de D-100 İncirli yan yolda bulunan ambulansa sağlık ekipleri, polisler, vatandaşlar ve metrobüs görevlileri taşıdı. Sevan A. ambulans ile Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Durakta fenalaşarak düşen kişiye metrobüs çarptı -2

Durakta fenalaşarak düşen kişiye metrobüs çarptı -3

Durakta fenalaşarak düşen kişiye metrobüs çarptı -4

Durakta fenalaşarak düşen kişiye metrobüs çarptı -5

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