MHP 50 belediye başkan adayını açıkladı

Macron’dan Suudi Prense: Beni hiç dinlemiyorsun

Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Jinping ile bir araya geldi

1 Hakkari'de kayaların kapattığı yol açıldı Hakkari'de şiddetli yağış nedeniyle dağdan kopan dev kayaların kapattığı yolda, ekiplerin çalışmalarıyla tekrar trafik akılı sağlandı.

2 Saadet Partisi yeni bina arıyor Saadet Partisi yönetimi, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın açtığı dava sonucunda mahkemenin verdiği tahliye kararının ardından yeni bir parti binası aramaya başladı.

3 DEAŞ'ın kökü kazınıyor Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte büyük darbe vurdu.

4 Ofis çalışanları sağlık sorunu yaşıyor Ofis ortamında çalışmak, bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre ortamdaki ışık, uzaklık ve klima bile çok önemli.

5 Diagne F.Bahçe maçı öncesi iddialı konuştu Attığı gollerle Kasımpaşa'yı sırtlayan isim olan Diagne, "Türkiye'nin en iyi futbolcusu benim" dedi. Golcü futbolcu, Fenerbahçe'yi yeneceklerini de söyledi.

6 İthal somon yerine yerli hamsi çağrısı ASAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar, "Hamsi, istavrit ve sardalya Omega-3 açısından çok zengindir. İthal ve kültür balığı somon yerine hamsi gibi yerli balıklarımızı tüketelim." dedi.