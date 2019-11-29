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MHP'den "Liderimiz sağlığına kavuşmuştur'' açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yönter, Bahçeli'nin tedavi sürecinin bittiğini söyledi.

AA | 29.11.2019 - 21:06..
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MHP Bilecik İl Başkanlığınca düzenlenen İstişare Toplantısı'na katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Toplantıya katılanlara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamını ileten Yönter, " Biz beraber oldukça, omuz omuza verdikçe hainler hiçbir şekilde bizim aramızı bozamazlar. Liderimizi Allah başımızdan eksik etmesin. Liderimizin sağlığı ile ilgili kim dedikodu yapıyorsa fitne çıkarıyorsa ona dikkat edin. Böyle bir şey söz konusu değildir. Liderimiz sağlığına kavuşmuştur, tedavi süreci bitmiştir, mesaisine gelmektedir." ifadelerini kullandı.

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