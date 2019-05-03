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MHP nafaka teklifini Meclis'e sunacak

Teklifte, süresiz nafakanın 5 yılla sınırlandırılması talebi var.

DHA | 03.05.2019 - 17:11..
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TBMM gündemine alınacak öncelikli yasal düzenlemeler arasında yer alan, 'nafaka ödeme sistemi' ile ilgili yasal değişiklik üzerinde çalışma sürüyor. Adalet Bakanlığı’nın, henüz tamamlanmayan çalışmasına göre, nafakaya süre sınırı konulması öngörülüyor. Ancak bu sürenin, kaç yıl olacağı konusu henüz netleşmedi.

Bakanlık, yasal düzenleme ile ilgili tüm tarafların görüşlerini aldıktan sonra çalışma tamamlanacak.

"MECLİS'E SUNULACAK ÖNCELİKLİ YASALAR ARASINDA"

İki ayrı bakanlığın ortak çalıştığı kanun değişikliği, TBMM’ye sunulacak öncelikli yasal düzenlemeler arasında yer alıyor. Bakanlıkların taraflarla hazırladığı taslak metne göre; kısa süreli evliliklerde en az iki yıl, uzun süreli evliliklerde ise, nafakanın evlilik süresine göre belirlenmesi üzerinde görüş birliği sağlandı, ancak taslak metne son şekli henüz verilmedi.

MHP nafaka teklifini Meclis'e sunacak

MHP’NİN TEKLİFİ HAZIR

MHP grubu da 'süresiz nafaka' ile ilgili kanun teklifi hazırladı. TBMM gündemine taşınması beklenen teklif ile nafakaya sınır getiriliyor. MHP'nin hazırladığı teklife göre, süresiz nafaka ortadan kalkacak. Nafaka alan kadın-erkeğin mali durumunda değişiklik olmaması, yeniden evlenmeme gibi durumlarda nafaka ödemesi en fazla 5 yıl ile sınırlandırılacak. 5 yılın sonunda mahkemeler aracılığıyla nafaka durumu yeniden değerlendirilecek. Nafakanın devamı öngörüldüğünde ise ödeme artık kamu tarafından yapılacak.

Adalet ve Aile Bakanlıklarının, sözkonusu düzenlemenin tamamlanmasının ardından Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin de görüşlerini alacakları belirtildi. Teklifin, yakın zamanda Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

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