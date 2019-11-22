Miçotakis: Kimin geleceğini biz seçeriz

Türkiye'den Yunanistan'a sığınmacı akışında yeniden hareketlenme yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sığınmacılarla ilgili “Kapıları açarız, Avrupa'ya giderler” çıkışına yanıt veren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'den sığınma hakkı alamayan göçmenlere kapıları kapatacakları açıklaması geldi.

"SINIR KAPILARINDA DAHA FAZLA ASKER BULUNDURACAĞIM"

Sığınmacı akışının yeniden artması üzerine Yunanistan'ın tutumunu sertleştiren Başbakan Kiryakos Miçotakis, parlamentoda yaptığı konuşmada, kalmayacak göçmenlere kapıları kapatmak için daha fazla sınır muhafızı konuşlandıracaklarını söyledi.

DENİZ DEVRİYELERİ ARTACAK

Yunanistan'ın Türkiye ile kara sınırı için 400 ve adalar için 800 kişinin sınır muhafızı olarak işe alınmasına onay verdiğini açıklayan sağcı lider, sahil koruma güçlerinin de deniz devriyelerini artıracağını belirtti.

"KENDİMİZ SEÇERİZ ÖYLE ALIRIZ"

Çarşamba günü adalardaki dolup taşan sığınmacı kamplarını kapatma ve yerlerine daha sıkı kuralların olduğu kapalı kamplar kurma planını açıklamış olan Miçotakis, "Sadece kendimizin seçtiklerine Yunanistan'a hoşgeldiniz deriz. Hoşgeldiniz demediklerimiz geri gönderilir" vurgusu yaparak ekledi:

"Yasadışı insan ticaretiyle uğraşanlara, sığınma hakkı elde etmedikleri halde ülkeye girmek isteyenlere kapıyı kalıcı biçimde kapatacağız."