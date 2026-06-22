Microsoft duyurdu: Office uygulamalarına olan destek sonlanıyor

Teknoloji devi Microsoft, Office 2021 kullanıcılarını yeni sürümlere ve abonelik tabanlı hizmetlere yönlendirmek için önemli bir karar aldı.

Yapılan açıklamaya göre popüler yazılım paketi, belirtilen tarihten sonra güvenlik güncellemeleri, hata düzeltmeleri ve resmi teknik destek alamayacak.

DESTEK SONRASI KULLANIM DAHA RİSKLİ OLACAK

Uzmanlar, destek süresi sona eren yazılımların kötü amaçlı yazılımlar ve siber saldırılar için çok daha kolay bir hedef haline geleceğini belirtiyor.

Bu nedenle Office 2021 paketini kullanmaya devam edecek kişilerin özellikle internet bağlantılı bilgisayarlarda son derece dikkatli olması gerekiyor.

Gelen belgelerin doğrudan e-posta eklerinden veya bulut servislerinden açılmaması, önce bilgisayara indirilip antivirüs taramasından geçirilmesi önemle tavsiye ediliyor.

MICROSOFT YENİ SÜRÜMLERE GEÇİŞ ÖNERİYOR

Şirket, destek kesintisinin ardından kullanıcıların abonelik tabanlı Microsoft 365'e geçmesini veya yeni Office 2024 sürümünü tercih etmesini önerdi.

Office 2021 kullanıcılarının bu güvenlik güncellemeleri ve sürekli destek avantajlarından yararlanmak adına karar vermesi için yaklaşık dört aylık bir süresi var.