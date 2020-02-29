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Midilli Adası'na göçmen akını

Türkiye'nin, sınır kapılarını açmasının ardından bir grup göçmen daha Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitti.

AA | 29.02.2020 - 13:01..
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Türkiye'nin, Esad rejiminin saldırılarından sonra Avrupa kapılarını açmasıyla birlikte göçmenler harekete geçti.

Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişleri devam ediyor.

GÖÇMENLER, MİDİLLİ'YE GİDİYOR

Sabah saatlerinde aralarında bir hamile kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 27 düzensiz göçmen, NATO'ya ait bir fırkateynden suya indirilen başka bir botun yardımıyla Skala Sikaminea yakınlarında sahile ulaştı.

Dün de iki lastik bot ile Midilli kıyılarına 69 düzensiz göçmen ayak basmıştı.

Düzensiz göçmenlerin Midilli'ye geçişleri sürüyor VİDEO

Midilli Adası'na göçmen akını

Midilli Adası'na göçmen akını

Midilli Adası'na göçmen akını

Midilli Adası'na göçmen akını

Midilli Adası'na göçmen akını

Midilli Adası'na göçmen akını

Midilli Adası'na göçmen akını

Midilli Adası'na göçmen akını

Midilli Adası'na göçmen akını

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