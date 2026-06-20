Millerde acı tablo! Haiti ile aynı kaderi yaşadık

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla son maçlar öncesinde 0 puanda kalan Türkiye, Dünya Kupası’na veda etti.

MİLLİLER İÇİN ACI TABLO

Dev turnuvaya veda eden A Milli Takımımız için acı bir tablo daha ortaya çıktı.

Milli Takımımız, 2 maç oynayan ve gol atamayan iki takımdan biri oldu ve turnuvaya veda etti.

Milliler, Avustralya'ya karşı 2-0, Paraguay'a karşı 1-0 yenilerek gol atamadan puan alamadan elendi.

HAİTİ İLE AYNI KADERİ YAŞADIK

Gol atamayan, puan alamayan ve turnuvaya veda eden diğer takım ise Haiti oldu.

Haiti, C Grubu'nda ilk maçında İskoçya'ya 1-0, Brezilya'ya 3-0 yenilerek veda eden ilk takım olmuştu.