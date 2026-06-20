Millerde acı tablo! Haiti ile aynı kaderi yaşadık
2026 FIFA Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takımımız için acı bir tablo daha ortaya çıktı.
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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu.
Bu sonuçla son maçlar öncesinde 0 puanda kalan Türkiye, Dünya Kupası’na veda etti.
MİLLİLER İÇİN ACI TABLO
Dev turnuvaya veda eden A Milli Takımımız için acı bir tablo daha ortaya çıktı.
Milli Takımımız, 2 maç oynayan ve gol atamayan iki takımdan biri oldu ve turnuvaya veda etti.
Milliler, Avustralya'ya karşı 2-0, Paraguay'a karşı 1-0 yenilerek gol atamadan puan alamadan elendi.
HAİTİ İLE AYNI KADERİ YAŞADIK
Gol atamayan, puan alamayan ve turnuvaya veda eden diğer takım ise Haiti oldu.
Haiti, C Grubu'nda ilk maçında İskoçya'ya 1-0, Brezilya'ya 3-0 yenilerek veda eden ilk takım olmuştu.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi