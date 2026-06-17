Milletler Ligi'nde Çin, Almanya'yı mağlup etti
Voleybol FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ilk maçta Çin, Almanya'yı 3-2 yendi.
Voleybol FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ilk maçta Almanya ile Çin karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla Çin oldu.
ALMANYA, ÇİN'İ 12 YILDIR YENEMİYOR
Çin, bu sonuçla organizasyondaki beşinci maçında dördüncü galibiyetini aldı. Almanya ise dördüncü yenilgisini yaşadı.
Çin'e karşı son galibiyetini 2014'te alan Almanya, söz konusu maçın ardından rakibiyle yaptığı 13 müsabakayı da kaybetti.
127 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Ankara
Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Nurper Özbar (Türkiye)
Almanya: Straube, Alsmeier, Weitzel, Weske, Timmer, Cekulaev (Cesar, Stautz, Kohn, Kindermann, Strubbe, Jatzko, Nestler, Kirchhoff)
Çin: Li, Guo, Tang, Zhuang, Aoqian Wang, Zhang (Mengjie Wang, Gong, Yuanyuan Wang, Chen, Xie, Ni, Dong, Yang)
Setler: 27-25, 23-25, 25-18, 20-25, 6-15
Süre: 127 dakika (32, 31, 25, 26, 13)