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Milletler Ligi'nde Çin, Almanya'yı mağlup etti

Voleybol FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ilk maçta Çin, Almanya'yı 3-2 yendi.

AA AA
Milletler Ligi'nde Çin, Almanya'yı mağlup etti
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Voleybol FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ilk maçta Almanya ile Çin karşı karşıya geldi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla Çin oldu.

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Çin, bu sonuçla organizasyondaki beşinci maçında dördüncü galibiyetini aldı. Almanya ise dördüncü yenilgisini yaşadı.

Çin'e karşı son galibiyetini 2014'te alan Almanya, söz konusu maçın ardından rakibiyle yaptığı 13 müsabakayı da kaybetti.

127 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Ankara

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Nurper Özbar (Türkiye)

Almanya: Straube, Alsmeier, Weitzel, Weske, Timmer, Cekulaev (Cesar, Stautz, Kohn, Kindermann, Strubbe, Jatzko, Nestler, Kirchhoff)

Çin: Li, Guo, Tang, Zhuang, Aoqian Wang, Zhang (Mengjie Wang, Gong, Yuanyuan Wang, Chen, Xie, Ni, Dong, Yang)

Setler: 27-25, 23-25, 25-18, 20-25, 6-15

Süre: 127 dakika (32, 31, 25, 26, 13)

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)