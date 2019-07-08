Minibüs şoförleri çekiç ve taşlarla birbirine saldırdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Santral Garaj Ovaakça minibüs duraklarında yolcu bekleyen minibüs sürücüleri Ahmet A. (34) ile Hasan G. (36) arasında, sözlü tartışma çıktı.

DURAKTA AYRILIP, İSTANBUL CADDESİ'NDE DEVAM ETTİLER

Kısa süreli tartışmayı diğer sürücüler yatıştırdı. Ancak duraktan ayrılan ikili, bu kez güzergah üzerinde İstanbul Caddesi'nde araçlarından inerek tartışmayı sürdürdü.

Bursa'da minibüs şoförleri kavga etti İZLE

ÇEKİÇ VE KALDIRIM TAŞLI SALDIRI

Çıkan kavga sonucu birbirine çekiç ve kaldırım taşlarıyla saldıran sürücüleri yolcular ve diğer servis şoförleri ayırırken, olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.