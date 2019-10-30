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Minik Kayra son ameliyatı için gün sayıyor

2.5 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları tahrip olan ve devletin imkânlarıyla ABD'de tedavi gören 11 yaşındaki Kayra, 9 yılda geçirdiği en az 300 ameliyatın geçirdi.

İHA | 30.10.2019 - 12:16..
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 yıl önce içtiği temizlik maddesi sebebiyle iç organları hasar gören 11 yaşındaki Kayra Karakaş, 9 yılda yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 300 ameliyat geçirdi.

Amerika'da tekrar ameliyat olan Kayra, şimdi son kez gireceği ameliyat için gün sayıyor.

Minik Kayra son ameliyatı için gün sayıyor

MADDİ GÜÇLÜK ÇEKİYORLAR

Geçtiğimiz günlerde ABD'ye giden ve yapılan müdahaleden sonra ilk kez ağızdan beslenmeye başlayan Kayra, 13 Şubat 2020'de yapılacak olan ameliyatın ardından eski sağlığına kavuşacak. Ancak Kayra'nın ailesi, maddi güçleri olmadığı için hayırseverlerden yardım istediği bekliyor.

300 ameliyat geçiren Kayra son operasyon için gün sayıyor İZLE

ANNEANNE DESTEK İSTEDİ

Valilik kanadıyla yardım kampanyası başlatan anneanne Meral Güneş, son yapılacak olan operasyonlarla Kayra'nın eski sağlığına kavuşacağını belirterek, "Gelen haberler bizleri sevindiriyor. Fakat şu anda orada kalan anne ve babası masraflarda zorlanıyor. Bunun için Bursa Valiliği'ne başvurduk, yardım kampanyası başlattık. Bu kampanyaya herkesten bir kez daha destek vermelerini istiyorum. Kayra, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor. Onu görmek istiyor. Daha önce Cumhurbaşkanımız kendisine sahip çıkmıştı. Bir kez daha el uzatmasını istiyoruz." diye konuştu.

Minik Kayra son ameliyatı için gün sayıyor

KAYRA'YA SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

Öte yandan ABD'de tedavi gördüğü hastanedeki doktorları Kayra'ya sürpriz doğum günü sürprizi yaptı. Kayra, kendisine yapılan bu sürprizle çok mutlu oldu.

Minik Kayra son ameliyatı için gün sayıyor

VALİLİK İZNİYLE AÇILAN DESTEK NUMARASI

Kayra'ya yardım etmek isteyenler valilik izniyle Meral Güneş adına açılan TR77 0001 5001 5800 7309 3315 12 IBAN numarasına destek olabilecekler.

Minik Kayra son ameliyatı için gün sayıyor

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